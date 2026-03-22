Дроны-перехватчики «Елка» с ИИ применили на Добропольском направлении

На Добропольском направлении начали активно применять дроны-перехватчики «Елка» с элементами искусственного интеллекта - они способны самостоятельно захватывать цель и уничтожать вражеские беспилотники тараном. Об этом российские военнослужащие сообщили корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику.

Аппарат может поражать цели с различных направлений - обгонять их, атаковать сбоку или идти на встречный курс. При этом для уничтожения не требуется взрывчатка. Враг уничтожается за счет кинетической энергии при столкновении. Военнослужащие отмечают, что дрон прост в использовании и эффективен на дистанции до двух километров, что делает его удобным средством борьбы с беспилотниками, особенно там, где стрелковое оружие малоэффективно.

«Хорошая "игрушка". Во-первых, легкая, во-вторых, до двух километров цель захватывает. То есть со стрелкового ты не попадешь в принципе. А тут цель захватил, выстрелил - забыл», - рассказал стрелок-зенитчик с позывным Дьякон.

«Елки» применяются подразделениями 27-й дивизии 51-й армии группировки «Центр». Они способны поражать различные типы целей - от беспилотников самолетного типа до тяжелых коптеров и дронов на оптоволокне. Такие перехватчики уже используют для прикрытия тыловых районов, в том числе в районах Красноармейска и Димитрова.

«С автомата я буду дольше стрелять. Гораздо эффективнее сбить "Елкой", чем пока я пристреляюсь. Также у противника дроны-камикадзе от 150 до 1 000 килограммов. В этом случае надо использовать от трех и более "Елок", чтобы точно сбить цель», - отметил стрелок-зенитчик Матвей Ряполов.

«Елка» разработана как помощник ПВО, обеспечивающий дополнительный эшелон обороны. Кроме того, ее применение экономически выгоднее по сравнению с использованием дорогих ракет, поскольку позволяет эффективно уничтожать беспилотники с минимальными затратами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.