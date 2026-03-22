Эксперт сравнил последствия для США от конфликта в Иране с Перл-Харбором

США впервые за последние 80 лет столкнулись с более-менее равным противником на поле боя. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Этот скандал, этот позор, который еще предстоит пройти и пережить Америке, в лучшем случае сопоставим с позором Вьетнама. В худшем случае - с позором Перл-Харбора. Почему я все-таки настаиваю на втором варианте, потому что впервые за фактически чуть ли не 80 лет истории США оказались в одиночестве», - пояснил эксперт.

Он добавил, что из союзников у Вашингтона сейчас есть только Израиль, а техническое оснащение Ирана позволяет ему противостоять США практически на равных за исключением наличия ядерного оружия.

Кроме того, Семибратов уверен, что уже в ближайшее время американцы столкнутся с большими проблемами и на внутриполитической арене из-за конфликта с Ираном. Что касается общих последствий, то политолог сравнил их с теми, которые наступили после Русско-японской войны 1905 года, когда азиатская страна впервые победила европейскую.

Ранее СМИ сообщили о готовности Саудовской Аравии и ОАЭ вступить в конфликт с Ираном.