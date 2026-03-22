Прошел год с гибели журналистов «Звезды» под украинским ударом в ЛНР

В день обстрела погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позже скончается от ран корреспондент Никита Гольдин.
24-03-2026 12:35
Ровно год назад, 24 марта 2025 года, в Кременском округе ЛНР под украинский обстрел попала съемочная группа российских журналистов. Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели, военкор «Звезды» Никита Гольдин и корреспондент «Известий» Александр Федорчак направлялись на съемку репортажа, когда их автомобиль оказался под ударом.

По машине были выпущены два реактивных снаряда из американской РСЗО HIMARS. Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели погибли на месте. Никита Гольдин получил тяжелые ранения, врачи в течение месяца боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось - он скончался в госпитале.

Указом президента России Гольдин, а также Сиркели и Панов награждены орденом Мужества. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина родственникам погибшего военкора передали ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Андрей Панов #Александр Федорчак #Александр Сиркели #Никита Гольдин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
