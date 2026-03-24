СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Севастополе

В результате инцидента погибли два человека.
Константин Денисов 24-03-2026 10:48
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

По факту взрыва в жилом доме в Севастополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». 

«В настоящее время группа опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз для установления точной причины трагедии», - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили гибель хозяйки одной из квартир. Ее сын числится пропавшим без вести. Ранее СМИ сообщали о двух погибших.

Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, в которых еще могут находиться люди.

#взрыв #Севастополь #МЧС #СК РФ #Уголовное дело
