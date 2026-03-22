МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-офицер США допустил уничтожение Ираном острова Харк

По словам Агилара, атака на остров может обернуться огромными потерями.
Глеб Владовский 24-03-2026 00:36
© Фото: Lance Cpl. Judith Ann Lazaro Keystone Press Agency Globallookpress

Иран может полностью уничтожить остров Харк, если американские военные займут его. Такое предположение сделал бывший офицер армии США Энтони Агилар.

«У Ирана избыточные мощности в нефтедобыче, энергоснабжении... Так что, с военной точки зрения, у них не будет никаких проблем с тем, чтобы стереть остров Харк с лица земли со всеми морпехами на нем», - рассказал он в разговоре с RT.

По словам Агилара, атака на Харк может, таким образом, привести к «тысячам погибших в считанные часы». А выжившие попадут в плен.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон начал переброску войск на Ближний Восток для возможного захвата иранского острова Харк.

#в стране и мире #сша #Иран #Морпехи США #остров Харк
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 