Экс-офицер США допустил уничтожение Ираном острова Харк

Иран может полностью уничтожить остров Харк, если американские военные займут его. Такое предположение сделал бывший офицер армии США Энтони Агилар.

«У Ирана избыточные мощности в нефтедобыче, энергоснабжении... Так что, с военной точки зрения, у них не будет никаких проблем с тем, чтобы стереть остров Харк с лица земли со всеми морпехами на нем», - рассказал он в разговоре с RT.

По словам Агилара, атака на Харк может, таким образом, привести к «тысячам погибших в считанные часы». А выжившие попадут в плен.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон начал переброску войск на Ближний Восток для возможного захвата иранского острова Харк.