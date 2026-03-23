JP: США перебрасывают войска для возможного захвата острова Харк

По данным источников, развертывание включает в себя, в том числе, десантный корабль USS Boxer, который выполняет функции легкого авианосца.
Глеб Владовский 23-03-2026 04:08
© Фото: Abe Mcnatt White House Globallookpress

США начали перебрасывать войска на Ближний Восток для возможного захвата иранского острова Харк. Об этом сообщила газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

«У Соединенных Штатов, возможно, нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк... Чиновник подтвердил, что “американские военные ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС на Ближнем Востоке”», - говорится в материале.

Уточняется, что развертывание включает в себя десантный корабль USS Boxer, который выполняет функции легкого авианосца, а также десантные транспортные доки USS Portland и USS Comstock.

Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессент не стал исключать возможности отправки американских войск на иранский остров Харк. По его словам, все варианты «остаются на столе».

#Ближний Восток #Иран #армия США #остров Харк
