Сирийские военные заявили об обстреле базы со стороны Ирака

Сирийская военная база подверглась ракетному удару, произведенному со стороны Ирака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командование объединенными операциями армии Сирии.

Уточняется, что инцидент произошел на территории провинции Хасеке. Обстрел произвели из приграничного с Сирией иракского населенного пункта.

«Одна из военных баз близ населенного пункта Аль-Ярубия подверглась бомбардировке пятью ракетами, запущенными из иракского поселка», - говорится в материале.

Со стороны Багдада официальных комментариев не было.