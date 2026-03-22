Сирийские военные заявили об обстреле базы со стороны Ирака

Утверждается, что военный объект в провинции Хасеке обстреляли пятью ракетами.
Глеб Владовский 24-03-2026 00:15
© Фото: Moawia Atrash dpa Globallookpress

Сирийская военная база подверглась ракетному удару, произведенному со стороны Ирака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командование объединенными операциями армии Сирии.

Уточняется, что инцидент произошел на территории провинции Хасеке. Обстрел произвели из приграничного с Сирией иракского населенного пункта.

«Одна из военных баз близ населенного пункта Аль-Ярубия подверглась бомбардировке пятью ракетами, запущенными из иракского поселка», - говорится в материале.

Со стороны Багдада официальных комментариев не было.

#в стране и мире #сирия #Ирак #военная база #ракетный удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
