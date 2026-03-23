«Гекса-кран» разнес укрытие врага сбросом противотанковой мины у Константиновки

Российские дроноводы провели испытание нового тяжелого беспилотника «Гекса-кран» на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что испытания проводили подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».
«Тяжелый БПЛА осуществил сброс противотанковой мины ТМ-62 и уничтожил укрытие противника. Также с дрона были выполнены последовательные сбросы трех боеприпасов, полностью уничтоживших укрепления ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении свыше 50 БПЛА над регионом.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
