«Гекса-кран» разнес укрытие врага сбросом противотанковой мины у Константиновки

Российские дроноводы провели испытание нового тяжелого беспилотника «Гекса-кран» на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что испытания проводили подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

«Тяжелый БПЛА осуществил сброс противотанковой мины ТМ-62 и уничтожил укрытие противника. Также с дрона были выполнены последовательные сбросы трех боеприпасов, полностью уничтоживших укрепления ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.