Трамп назвал величайшего врага США после «поражения» Ирана

Демократы являются величайшим врагом США после якобы «поражения» Ирана. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Теперь, после гибели Ирана величайшим врагом Америки является крайне левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!» - написал он в соцсетях.

Ранее президент США заявил, что не желает сделки с Ираном. Трамп также выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Причем начать серию атак он пообещал с самой крупной. По словам американского лидера, у Исламской республики якобы нет вооруженных сил.