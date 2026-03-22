Трамп заявил, что не хочет сделки с Ираном

Трамп заявил, что не заинтересован в сделке с Ираном. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Их руководства больше нет, их ВМС и ВВС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. Я - нет», - говорится в публикации.

Президент США также выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Причем начать серию атак он пообещал с самой крупной.

До этого Трамп заявил, что США ведут переговоры с семью странами над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он добавил, что сейчас рано говорить, кто из государств присоединится к обеспечению безопасности. На данный момент обсуждения продолжаются.

Ранее американский президент призвал государства Европы и Азии направить военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. Он рассчитывает, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от «искусственного ограничения», направят корабли в этот район. По мнению Трампа, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако он опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.