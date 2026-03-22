Силы ПВО за два часа сбили 60 дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО перехватили 60 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожение беспилотников противника происходило с 18.00 до 20.00 мск. Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Большая часть из них – 33 дрона – была сбита в небе над Брянской областью. Еще 14 БПЛА перехватили над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – над Ленинградской, два – над Тверской и один над Курской областями.

Напомним, сегодня, начиная с 13.00 и заканчивая 18.00 по московскому времени, силы ПВО уничтожили 97 вражеских беспилотников над российскими регионами. Все уничтоженные дроны противника были самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.