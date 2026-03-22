Силы ПВО за два часа сбили 60 дронов над регионами России

Большая часть БПЛА перехвачена в небе над Брянской областью.
22-03-2026 22:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО перехватили 60 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожение беспилотников противника происходило с 18.00 до 20.00 мск. Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Большая часть из них – 33 дрона – была сбита в небе над Брянской областью. Еще 14 БПЛА перехватили над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – над Ленинградской, два – над Тверской и один над Курской областями.

Напомним, сегодня, начиная с 13.00 и заканчивая 18.00 по московскому времени, силы ПВО уничтожили 97 вражеских беспилотников над российскими регионами. Все уничтоженные дроны противника были самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
