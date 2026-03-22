Глава Минфина США не стал исключать отправку войск на остров Харк

Скотт Бессент несколько раз повторил, что все варианты остаются на столе, говоря о возможности операции на иранском острове Харк.
Виктория Бокий 22-03-2026 18:53
© Фото: Andrea Hanks, US White House, via, Global Look Press

Глава американского министерства финансов Скотт Бессент не стал исключать возможности отправки американских войск на иранский остров Харк. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Все варианты остаются на столе», - повторил он несколько раз в эфире.

В начале недели портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность захвата острова Харк. Напомним, там находятся ключевые нефтяные объекты страны, через которые проходит 90% экспорта.

Вчера агентство Tasnim передавало, что США столкнутся с беспрецедентным ответом Ирана, если попытаются захватить Харк. Собеседник агентства делился, что в случае эскалации ситуация для американских сил в регионе станет намного сложнее, чем на данный момент.

#в стране и мире #сша #Иран #вс сша #минфин сша #скотт бессент #остров Харк
