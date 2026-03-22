Глава Минфина США не стал исключать отправку войск на остров Харк

Глава американского министерства финансов Скотт Бессент не стал исключать возможности отправки американских войск на иранский остров Харк. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Все варианты остаются на столе», - повторил он несколько раз в эфире.

В начале недели портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность захвата острова Харк. Напомним, там находятся ключевые нефтяные объекты страны, через которые проходит 90% экспорта.

Вчера агентство Tasnim передавало, что США столкнутся с беспрецедентным ответом Ирана, если попытаются захватить Харк. Собеседник агентства делился, что в случае эскалации ситуация для американских сил в регионе станет намного сложнее, чем на данный момент.