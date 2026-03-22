Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с отремонтированной после повреждения 31-й площадки космодрома Байконур. Это следует из трансляции Роскосмоса.

Отмечается, что в ходе полета «Прогресс МС-33» совершит 34 витка вокруг Земли. Путь к станции должен продлиться 49 часов 35 минут. В сообщении госкорпорации говорится, что стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 24 марта 16:35 по московскому времени.

Известно, что грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. В них входит свыше 1,2 тонн сухих грузов, а также 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

Кроме того, на МКС прибудет оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц». Известно, что для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения необходим радиотелескоп. Монтаж аппаратуры космонавты выполнят во время выхода в открытый космос.

Напомним, в ноябре 2025 года Роскосмос сообщал о повреждении стартового стола на Байконуре после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем 74-й долговременной экспедиции на МКС. Тогда в госкорпорации пообещали, что восстановительные работы будут проведены в ближайшее время и все повреждения будут устранены.

В декабре того же года космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Вывод спутника на целевую орбиту проходил в штатном режиме.