В Минздраве назвали рекомендацией беседы нерожавших женщин с психологами

Инициатива о направлении нежелающих заводить детей россиянок к психологу носит сугубо рекомендательный характер. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина. Любые консультации со специалистом будут проводиться только с согласия самой женщины, заверила она.

«Данная мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости», - сказала Долгушина в интервью RT.

Если женщина в возрасте от 18 до 49 лет не желает обзаводиться детьми, то ей предложат проконсультироваться с психологом, а при выявлении трудной жизненной ситуации посоветуют обратиться к социальным работникам, уточнила Долгушина. Последние расскажут о предлагаемых государством мерах поддержки.

Накануне из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста стало известно, что россиянок, которые не планируют ребенка, будут направлять к психологу для беседы. Соответствующий документ утвержден Минздравом в феврале этого года. Задача специалиста в данном случае переубедить потенциальную маму и сформировать у нее положительные установки на рождение детей, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минтруд обновит правила назначения социальных пособий многодетным семьям с учетом нового закона о незначительном превышении дохода семьи прожиточного минимума. В правила планируется добавить норму о 10%-ном превышении дохода прожиточного минимума. Если это произойдет, то такие семьи смогут получать 50% от полагающегося им регионального пособия на протяжении следующего года.