В Минздраве назвали рекомендацией беседы нерожавших женщин с психологами

Психологи займутся формированием положительных установок на рождение детей у женщин от 18 до 49 лет.
Ян Брацкий 19-03-2026 10:29
© Фото: Pascal Deloche Godong, Global Look Press

Инициатива о направлении нежелающих заводить детей россиянок к психологу носит сугубо рекомендательный характер. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина. Любые консультации со специалистом будут проводиться только с согласия самой женщины, заверила она.

«Данная мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости», - сказала Долгушина в интервью RT.

Если женщина в возрасте от 18 до 49 лет не желает обзаводиться детьми, то ей предложат проконсультироваться с психологом, а при выявлении трудной жизненной ситуации посоветуют обратиться к социальным работникам, уточнила Долгушина. Последние расскажут о предлагаемых государством мерах поддержки.

Накануне из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста стало известно, что россиянок, которые не планируют ребенка, будут направлять к психологу для беседы. Соответствующий документ утвержден Минздравом в феврале этого года. Задача специалиста в данном случае переубедить потенциальную маму и сформировать у нее положительные установки на рождение детей, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минтруд обновит правила назначения социальных пособий многодетным семьям с учетом нового закона о незначительном превышении дохода семьи прожиточного минимума. В правила планируется добавить норму о 10%-ном превышении дохода прожиточного минимума. Если это произойдет, то такие семьи смогут получать 50% от полагающегося им регионального пособия на протяжении следующего года.

#дети #здоровье #минздрав #психолог #беременность #рождаемость
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
