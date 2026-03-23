В России преждевременно зацвели опасные для аллергиков деревья

Береза, ольха, орешник - почки набухли и распустились. И, вроде, радостно, но аллергикам и родителям детей с трудным дыханием не до праздника. Для них поллиноз - страшная пора. В этом году она наступила раньше обычного.

Любое пышно цветущее дерево, вокруг которого облако пыльцы на метры вокруг - это не только идеальное место для съемок, но и убийственное для аллергиков. Тут и красота, и страшная сила в одном кадре. Никто из аллергиков точно не смог бы позволить себе даже приблизится сюда.

Везет тем, у кого нет аллергии. А если все-таки есть, то перед такими прогулками придется принять лошадиную дозу таблеток. И с собой аптечка - обязательно.

«Люди, которые страдают от аллергии, обращаются за самыми простыми препаратами для начала. Они стоят 150-160 рублей. Это самые недорогие, что может каждый себе позволить», - рассказала провизор Мария Обунц.

Орешник - один из самых сильных аллергенов зацвел раньше времени в Москве и Подмосковье. Спрос на антигистаминные препараты подскочил. В аптеках это почувствовали. С полок сметают средства от аллергии в разных формах - капли, спреи, таблетки. У каждого - свое спасение. Как и аллерген - у каждого свой.

«Пыльца ольхи имеет тропность - "любовь", скажем так по-простому, к жирам. Поэтому она любит прилипать к коже лица и вызывать раздражение кожи вокруг глаз. Она меньше вызывает симптомы насморка и больше слезотечение. А береза, например, больше "любит" воду, поэтому она прилипает к мокрой слизистой носа и глаз, и у этих людей чаще развивается аллергический насморк», - рассказал врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

У самых чувствительных аллергия чуть ли не круглый год. Оказывается, каждый месяц есть что-то, что раздражает и действует на иммунную систему. Календарь цветения - как напоминание о том, чего нужно опасаться. Сейчас в марте в черном списке находится верба. Она, кстати, уже зацвела в Москве и Подмосковье. За ней в конце апреля пойдет береза. Тогда же - ива, клен и ясень. С июля по октябрь цветет и наводит ужас на всех аллергиков амброзия. На юге сейчас пора кипарисов.

Заботу проявляют в Госдуме. Сотрудникам, страдающим сезонной аллергией, полагается внеочередной оплачиваемый отпуск или, по договоренности с работодателем, удаленка. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов продвигает инициативу.

«Кто-то хорошо справляется с аллергией с помощью препаратов, а кто-то не очень. Есть другой способ - это покинуть территорию, где цветут эти растения и переждать цветение где-то в другой климатической зоне», - рассказал он.

В России уже разработали вакцину от аллергии на амброзию. Сейчас она проходит доклинические исследования. Можно сделать и прививку. Ее хватит, чтобы на несколько лет забыть о приступах. Если регулярно прививаться, то организм со временем станет выносливым к раздражителю.

Но все же если вы вдыхая пыльцу чувствуете лишь приятный аромат, а не пощипывания в носу - быть может вы просто пока еще не нашли свой аллерген.