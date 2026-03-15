Врач перечислила методы борьбы с аллергией в сезон цветения

В Московской области зафиксировали присутствие в воздухе пыльцы, занесенной с южных территорий нашей страны, где уже началось цветение. Людям, страдающим аллергией, в этот период будет нелегко. Врач-аллерголог и пульмонолог Елена Пятикова в разговоре с 360.ru рассказала, как пережить сезон цветения с наименьшими последствиями для организма.

Отечность век, заложенность носа, зуд кожи и дискомфорт в глазах - основные признаки обострения аллергии. Что влияет на это, может определить только врач с помощью кожных проб и анализа крови, подчеркнула специалист.

«До визита в больницу облегчить состояние помогут простые меры. Ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днем, когда концентрация пыльцы особенно максимальна», - приводит слова Пятиковой телеканал.

Если на улицу все-таки необходимо выйти, то аллергикам лучше надевать защитные маски и очки. Вернувшись домой, следует сразу же промыть нос солевым раствором, помыться и переодеться в чистую одежду, чтобы удалить пыльцу, осевшую на теле и тканях.

Немаловажно в этот сезон и правильное питаться. Чтобы уменьшить аллергическую реакцию, нужно на время отказаться от меда и других продуктов пчеловодства, яблок, груш, слив, абрикосов, вишни, клубники, а также орехов и любых лекарственных средств растительного происхождения.

Последнее, что посоветовала врач, это ограничить контакт с возможными раздражителями, например, домашними животными. Также нужно отказаться от алкоголя и курения.

