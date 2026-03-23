Названы самые востребованные профессии в России

Стало известно, какие профессии наиболее востребованы в России. Об этом сообщила HR-директор Валентина Романова.

«Сейчас наблюдается устойчивый спрос на рабочие и инженерные профессии. Например, квалифицированный сантехник уже сегодня может зарабатывать больше, чем начинающий бухгалтер», - приводит ее слова RT.

Уточняется, что, в том числе сантехники, электрики, а также административные и хозяйственные специалисты востребованы на рынке труда.

По словам эксперта, связано это с новым трендом на рынке труда - профессиональной активностью после 50 лет. Некоторые компании, при возникновении кадрового дефицита, запускают программы по переобучению.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что за август 2025 года, средняя зарплата по всем секторам экономики России достигла 92,9 тыс. рублей.