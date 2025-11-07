В России назвали работы с наивысшими зарплатами

По данным Росстата за август 2025 года, средняя зарплата по всем секторам экономики России достигла 92,9 тыс. руб. Об этом в интервью aif.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что, на основе статистики Росстата, средняя зарплата выросла на 13% по сравнению с августом 2024 года и на 33,7% - по сравнению с августом 2023 года.

Лидерство по уровню оплаты сохраняют три отрасли - финансы, добыча сырья и IT-сфера. По словам Балынина, в финансовой деятельности средняя зарплата составила 189 795,2 руб. (в 2,04 раза выше общероссийской), в добыче полезных ископаемых - 160 477,4 руб. (в 1,73 раза), в сфере информации и связи - 175 422,7 руб. (в 1,89 раза).

Ранее сообщалось, что в июле средняя зарплата превысила отметку в 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики. Наивысшие доходы среди россиян получали финансисты и страховщики - 221,9 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли сотрудники производства табачных изделий (206,3 тыс. руб.) и работники добычи нефти и газа (200,3 тыс. руб.).