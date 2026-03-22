Врач назвал пять средств, которые вредят при лечении ОРВИ

Врач Сеченовского университета Павел Бережанский назвал пять основных ошибок, которые совершают люди во время лечения ОРВИ. Об этом сообщил aif.ru.

Первой ошибкой являются антибиотики, так как они действуют на бактерии, а не на вирусы. Если в будущем понадобится принимать антибиотики, они могут не помочь, так как микробы к ним уже привыкли.

Лекарственные средства, которые совмещают сразу несколько действующих компонентов от разных симптомов также нежелательны. Они помогают сбить температуру и ослабить боль, но есть риск переборщить и получить токсическое поражение из-за содержания ударной дозы парацетамола и сосудосуживающих компонентов.

В аптеках нередко продают средства с пометкой «иммуномодуляторы» и «иммуностимуляторы». Такие лекарства нельзя принимать без указания врача.

Кашель также лучше не лечить самостоятельно, так как есть риск выбрать неправильный препарат, который, например, при влажном кашле, сделает приступы реже, но мокрота не будет выходить и станет накапливаться, из-за чего возникнут осложнения.

Последним важным пунктом являются сосудосуживающие капли в нос первого поколения на основе нафазолина. Они могут вызывать сильные спазмы сосудов в носу, в том числе сосудов головного мозга.

«Покой, обильное питье, промывание носа солевыми растворами», - назвал основное лечение при вирусе врач Бережанский.

