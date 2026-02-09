В Новой Москве госпитализированы 12 постояльцев пансионата с симптомами ОРВИ

В Новой Москве 12 постояльцев пансионата были госпитализированы с симптомами ОРВИ. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило управление Роспотребнадзора по столице.

По информации ведомства, вспышка заболевания произошла в деревне Пенино Троицкого района.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве по полученной информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию», - заявили в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на контроле - в районе уже проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

