МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новой Москве госпитализированы 12 постояльцев пансионата с симптомами ОРВИ

В Роспотребнадзоре заявили. что ситуацию уже взяли на контроль.
Тимур Юсупов 09-02-2026 02:40
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Новой Москве 12 постояльцев пансионата были госпитализированы с симптомами ОРВИ. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило управление Роспотребнадзора по столице.

По информации ведомства, вспышка заболевания произошла в деревне Пенино Троицкого района.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве по полученной информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию», - заявили в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на контроле - в районе уже проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о выявлении в России первого завозного случая лихорадки чикунгунья. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Сейчас она госпитализирована.

#Заболевания #ОРВИ #роспотребнадзор #госпитализация #болезни #Новая Москва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 