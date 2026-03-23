Сотрудники ТЦК продолжают использовать самые грязные методы для насильной мобилизации украинцев в ряды ВСУ. Так, например, в Днепропетровске «людоловы», как их прозвали местные, устроили погоню за горожанином и, чтобы «добыча» точно не сумела скрыться, открыли стрельбу.

А в родном городе Зеленского Кривом Роге ТЦК-шники подъехали на ничем не примечательном минивэне к магазину и вскоре вшестером вынесли оттуда на руках мобилизованного. Очевидцы беспредела силовиков киевского режима пытались перекрыть дорогу, чтобы не дать автобусу уехать, однако автомобиль ТЦК все же скрылся с места преступления.

Более того, теперь ЦЦК взялись и за женщин. Украинские военкоматы объявили в розыск шесть гражданок страны без военного или медицинского образования. Одна из них рассказала в социальных сетях, что ей даже назначили штраф за неявку в военкомат, который, тем не менее, все-таки удалось отменить после предоставления в комиссариат документов об образовании. Впрочем, снимать украинку с воинского учета все равно почему-то не стали.

«С воинского учета ТЦК снять меня не могут, потому что нужно доказать, что я туда не становилась и меня внесли незаконно. В законе не прописаны случаи исключения лиц из воинского учета, которых внесли туда незаконно. Вдумайтесь, нет правовых оснований исключить из учета человека, которого там не должно быть. Пока это все продолжается, я готовлюсь к суду, потому что иначе не могу доказать, что я не преступница», - негодует женщина.

В сентябре прошлого года на Украине уже началась подготовка к мобилизации женщин, но речь шла только о тех, у кого есть военное или медицинское образование. Более того, в бригадах вооруженных сил Украины даже вели специальную должность советника командира по вопросам гендерного равенства.

«Все те, кто хоть как-то могут выйти на фронт и какое-то время там продержаться - не обязательно на линии боевого соприкосновения, а хотя бы где-то в тыловых, околотыловых и прочих воинских частях, естественно будут Зеленским призваны. Это делается для того, чтобы хоть как-то пополнять боеспособность вооруженных сил Украины. Поэтому еще раз говорю: и женщины, и старики, и больные пополнят ряды ВСУ», - рассказал начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

Впрочем, основная цель ТЦК по-прежнему украинцы в возрасте от 18 до 40 лет. Чтобы поймать таких, сотрудницы военкоматов работают под прикрытием - знакомятся с потенциальными жертвами в сети и приглашают на свидания. Одна из них рассказала, что данная схема является невероятно продуктивной, позволяя без особых усилий достигать высоких показателей.

Проблемы со снабжением в ВСУ обостряются на фоне общего кризиса государственного управления на Украине. В последнее время, как сообщают украинские издания, более 60 депутатов Верховной Рады написали заявление о сложении себя полномочий. Это происходит после рассмотрения в парламенте проекта, который увеличит налоги для украинского бизнеса.

Заставить народных избранников голосовать за непопулярный закон Зеленский планирует насильно. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, признанный в России террористом, поделился в своих соцсетях предположением, что нескольких депутатов из фракции Зеленского «Слуга народа» планируют показательно избить, чтобы припугнуть остальных недовольных.

«Близкий к Зеленскому и к офису президента Владимир Петров напрямую заявил, что «слуг народа» нужно избить, если они не понимают, что нужно выполнять волю Верховного Главнокомандующего», - пишет Гончаренко.

Демарш депутатов может быть выгоден Вашингтону. Есть мнение, что президент США Дональд Трамп таким образом давит на Зеленского в вопросе переговорного процесса.

«Для него сейчас разрешить конфликт на Украине, это будет та сладкая конфета, которую он продаст своему собственному избирателю. Ему нужна яркая дипломатическая победа, которую он может продать внутри Соединенных Штатов. Для того, чтобы надавить на Зеленского, он пытается продвинуть своего человека, которым он считает Буданова», - объяснил военный историк Александр Макушин.

Трамп неоднократно призывал Зеленского заключить сделку как можно скорее, давая понять, что теряет терпение. И сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте внезапно заявил, что глава киевского режима наконец-то готов.

«На прошлой неделе я полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить сделку. Мы должны убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы они согласились сотрудничать», - заявил политик.

Сам Зеленский это утверждение никак не комментировал. Между тем, Киевский международный институт социологии опубликовал данные, согласно которым 61% украинцев готовы на референдуме поддержать мирное соглашение с территориальными уступками.

Ранее западные СМИ зафиксировали изменения в риторике Владимира Зеленского в отношении европейских партнеров. Глава киевского режима перестал сдерживать свои эмоции, которые иногда переходят все грани дозволенного, превращаясь в открытые оскорбления и хамство.