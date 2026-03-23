Фонд Галицкого Almaz Capital Partners признали экстремистской организацией

Принадлежащую предпринимателю Александру Галицкому корпорацию Almaz Capital Partners признали экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации. Соответствующее решение принял Тверской суд в Москве.

По имеющейся информации, фонд, управляющим партнером которого является Галицкий, на протяжении нескольких лет направлял денежные средства украинским оборонным компаниям - общая сумма инвестиций составила более 50 миллионов долларов. Благодаря поданному 11 марта иску Генпрокуратуры РФ, все движимое и недвижимое имущества предпринимателя, оценочной стоимостью свыше 8 миллиардов рублей, будет изъято и обращено в доход государства.

Сообщалось, что один из адвокатов бизнесмена заявлял о готовности своего клиента заключить мировое соглашение с Генеральной прокуратурой. Сторона защиты настаивает на том, что Галицкий вышел из признанного экстремистским фонда еще в 2022 году.

Ранее бывшая жена миллиардера Александра Галицкого, Алия, арестованная по делу о вымогательстве, покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры. Женщина оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.