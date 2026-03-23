МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фонд Галицкого Almaz Capital Partners признали экстремистской организацией

Все движимое и недвижимое имущество инвестора будет изъято в пользу государства.
Тимур Юсупов 23-03-2026 19:34
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Принадлежащую предпринимателю Александру Галицкому корпорацию Almaz Capital Partners признали экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации. Соответствующее решение принял Тверской суд в Москве.

По имеющейся информации, фонд, управляющим партнером которого является Галицкий, на протяжении нескольких лет направлял денежные средства украинским оборонным компаниям - общая сумма инвестиций составила более 50 миллионов долларов. Благодаря поданному 11 марта иску Генпрокуратуры РФ, все движимое и недвижимое имущества предпринимателя, оценочной стоимостью свыше 8 миллиардов рублей, будет изъято и обращено в доход государства.

Сообщалось, что один из адвокатов бизнесмена заявлял о готовности своего клиента заключить мировое соглашение с Генеральной прокуратурой. Сторона защиты настаивает на том, что Галицкий вышел из признанного экстремистским фонда еще в 2022 году.

Ранее бывшая жена миллиардера Александра Галицкого, Алия, арестованная по делу о вымогательстве, покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры. Женщина оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.

#в стране и мире #экстремисты #Генпрокуратура РФ #экстремистская организация #генеральная прокуратура РФ #александр галицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 