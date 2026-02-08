Бывшая жена инвестора Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

Бывшая жена миллиардера Александра Галицкого, Алия Галицкая, арестованная по делу о вымогательстве, покончила с собой. Об этом сообщила член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», - написала Меркачева.

Она объяснила, что Галицкая совершила суицид в ИВС Истры. Ранее в СМИ появилась информация, что Галицкая совершила суицид в СИЗО Москвы. Пресс-бюро ФСИН опровергло эту информацию.

Накануне Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. По мнению следствия, эту сумму она требовала в переписках, звонках и на личных встречах. Согласно материалам дела, она угрожала предпринимателю распространением «порочащей его информации».

Галицкий входил в состав совета директоров «Альфа-Банка» до марта 2022 года. Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них две дочери, обе имеют гражданство РФ и США. После развода калифорнийский Верховный суд определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Но в прошлом году отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обращалась к компетентным органам США с заявлением о похищении, но реакции не последовало. РИА Новости сообщало, что она подавала заявление и в России. Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии. Но она не смогла забрать их домой, поскольку документы детей были у отца. Об этом рассказывал адвокат Галицкой Рубен Маркарьян.