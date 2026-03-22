Путин обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений с Арменией

Армянская сторона инициировала проведение телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщил Кремль.

«Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах», - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее Пашинян поздравил по телефону Владимира Путина с днем рождения. В ходе беседы премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений, а также отметил большой вклад в него российского президента.