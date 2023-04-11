В Кремле назвали интересной идею о перезапуске приватизации в России

При этом обсуждение данной инициативы в Кремле не идет, сказал Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается инициатива о перезапуске приватизации в стране. Идею предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что все специалисты, экономисты и авторитетные участники экономической и банковской сфер России обсуждают разноплановые вопросы, касающиеся ускорения экономического развития страны в сегодняшней обстановке.

«Поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая была представлена Костиным. Все-таки он возглавляет второй по величине банк РФ, и на протяжении не одного десятилетия он наработал огромный авторитет - в банковском секторе и как экономист тоже», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, Андрей Костин предложил модель роста российской экономики, которая включает в себя организацию логистики внутри страны, создание соответствующей инфраструктуры, а также создание надежной системы для финансовых расчетов и перезапуск отраслей промышленности в РФ. Так, для выполнения всех необходимых задач Костин предложил высвободить деньги благодаря перезапуску приватизации, увеличению госдолга и перераспределению бюджетных средств.