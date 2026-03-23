В Подмосковье запущено движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги

Очередной участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Дорога ускорит движение в Люберцах и Раменском, в том числе в поселках Томилино, Красково и Малаховка. Об этом сообщило издание 360.ru.

Сейчас на участке завершают монтаж системы освещения, а также шумозащитных экранов. Через две недели ожидается открытие съезда с М-5 «Урал» со стороны Москвы.

«Неделю назад, чтобы попасть из поселка Мирный в эту часть Люберец, нужно было потратить 35-40 минут - с объездом через МКАД. Сегодня этот участок можно проехать за 14 минут», - цитирует издание гендиректора Лыткаринской платной дороги Алексея Сотникова.

Южно-Лыткаринская автодорога охватит четыре муниципалитета, ее протяженность достигнет 45 километров. Путь будет проходить через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Автомагистраль улучшит транспортную доступность для 3,5 миллиона человек.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что новая развязка поможет сэкономить время в направлении аэропорта Домодедово, а также из него в сторону Москвы. Автодорога разгрузит МКАД и направит транспортные потоки в обход столицы.