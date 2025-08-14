К концу года в Подмосковье запустят два участка автодороги ЮЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что южная часть Москвы и области получат новую развязку - Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА), два участка которой откроют уже в этом году. Осенью движение пустят по отрезку трассы от Каширского шоссе до А-105, оставшуюся часть от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» - к концу 2025 года. Полностью трасса начнет функционировать в начале следующего года.

Как сообщает 360.ru, губернатор проинспектировал ход работ и проехал по функционирующему участку от Володарского до Лыткаринского шоссе.

В частности, 45-километровая ЮЛА пройдет через городские округа Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Автомобильная дорога поможет с тарнспортной доступностью более чем 3,5 миллиона человек.

Воробьев отметил, что новая развязка отведет транзитный транспорт от городов Подмосковья и поможет сэкономить время в пути при направлении в аэропорт Домодедово и из него в сторону Москвы, а также при поездках по области.

При этом на западе Московского региона планируют сделать участок от Зеленограда до Твери тестовым полигоном для ВСМ (высокоскоростной магистрали).