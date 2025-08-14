МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

К концу года в Подмосковье запустят два участка автодороги ЮЛА

Новые участки Южно-Лыткаринской автодороги пройдут от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал».
Дарина Криц 2025-08-14 15:59:42
© Фото: vorobiev_live, Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что южная часть Москвы и области получат новую развязку - Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА), два участка которой откроют уже в этом году. Осенью движение пустят по отрезку трассы от Каширского шоссе до А-105, оставшуюся часть от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» - к концу 2025 года. Полностью трасса начнет функционировать в начале следующего года.

Как сообщает 360.ru, губернатор проинспектировал ход работ и проехал по функционирующему участку от Володарского до Лыткаринского шоссе.

В частности, 45-километровая ЮЛА пройдет через городские округа Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Автомобильная дорога поможет с тарнспортной доступностью более чем 3,5 миллиона человек.

Воробьев отметил, что новая развязка отведет транзитный транспорт от городов Подмосковья и поможет сэкономить время в пути при направлении в аэропорт Домодедово и из него в сторону Москвы, а также при поездках по области.

При этом на западе Московского региона планируют сделать участок от Зеленограда до Твери тестовым полигоном для ВСМ (высокоскоростной магистрали).

#Подмосковье #Московская область #трасса #Андрей Воробьев #транспортная развязка #автодорога #ЮЛА
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 