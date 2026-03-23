Путин подписал закон о запрете на выдворение иностранцев на службе в ВС РФ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому иностранные граждане, проходящие службу в Вооруженных силах РФ, освобождаются от административного выдворения из страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые служили по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе российских Вооруженных сил или других воинских формирований. В их отношении больше не применяется такая мера наказания, как выдворение за пределы России.

Если предусмотрено административное выдворение, суд теперь будет назначать альтернативные санкции - штраф или обязательные работы продолжительностью от 100 до 200 часов.

Кроме того, закон затрагивает нарушения на спортивных мероприятиях. В таких случаях иностранным гражданам могут запретить посещать соревнования на срок от одного года до семи лет.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранцев другим государствам для уголовного преследования, если они проходили службу по контракту в ВС РФ и участвовали в боевых действиях. Соответствующие изменения были внесены правительством в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России.