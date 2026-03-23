МВД: мошенники могут прослушивать разговоры через умные колонки

Мошенники научились подслушивать разговоры через умные колонки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что одними из признаками того, что устройством пользуются другие лица могут быть дополнительные подключения извне, а также включение музыки без команды. Если появляются подозрения на взлом девайса, его следует отключить от сети, а также сменить пароль. Кроме того, россиянам порекомендовали обновить прошивку до последней версии.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники не могут обойти самозапрет на оформление кредитов. Но они могут получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».