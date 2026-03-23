МВД: мошенники могут прослушивать разговоры через умные колонки

Россиян призвали проверить, в том числе, дополнительные подключения к колонке, а также обновить прошивку до последней версии.
Глеб Владовский 23-03-2026 01:32
© Фото: Richard B. Levine imago stock&people Globallookpress

Мошенники научились подслушивать разговоры через умные колонки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что одними из признаками того, что устройством пользуются другие лица могут быть дополнительные подключения извне, а также включение музыки без команды. Если появляются подозрения на взлом девайса, его следует отключить от сети, а также сменить пароль. Кроме того, россиянам порекомендовали обновить прошивку до последней версии.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники не могут обойти самозапрет на оформление кредитов. Но они могут получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

#в стране и мире #МВД #прослушка #Мошенники #умная колонка
