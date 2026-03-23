МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: иностранцы массово едут в Калининград ради местной медицины

По словам специалиста, иностранным туристам из стран Евросоюза выгоднее лечиться в России, чем у себя на родине.
Тимур Юсупов 23-03-2026 16:40
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Руководитель Комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Евгений Чернышев в беседе со «Звездой» рассказал, что в последние десять лет иностранные граждане стали массово посещать Калининград. По словам эксперта, подобная популярность направления среди заграничных туристов вызвана высоким уровнем развития в регионе медицинских услуг, ничуть не уступающим по качеству даже российской столице.

Как объяснил специалист, Калининградская область входит в первую пятерку субъектов России по потенциалу развития въездного медицинского туризма, наряду с такими крупными центрами, как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Это было выявлено еще в 2018 году, по итогам большого исследования Высшей школы экономики.

«Особое географическое положение региона повлияло и на специфику въездного потока медицинских туристов. Основная часть иностранцев приходится на русскоязычных, бывших соотечественников, которые ныне проживают в Литве, Польше и Германии. Кроме того, стабилен поток нерусскоязычных пациентов из Германии, у которых в Калининграде осталась недвижимость», - пояснил Чернышев.

Если говорить про конкретные услуги, то они представлены направлениями, которые не входят в национальную страховку граждан в упомянутых странах. К ним относится стоматология, пластическая хирургия и косметология, а также программы чек-ап диагностики.

«Несмотря на сложившуюся сложную геополитическую обстановку, Калининградская область и Калининград в целом сохраняют на будущее колоссальный потенциал по развитию въездного медицинского туризма. Если в основную континентальную часть России иностранцы приезжают за более высокотехнологичной медицинской помощью, которая отстает в их родных странах, то Калининград и Калининградская область выбираются туристами по причине приемлемой цены, которая в 2-3 раза меньше, чем в соседних государствах», - подытожил эксперт.

Ранее Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион находится под полной защитой президента России Владимира Путина. Глава государства бдительно относится к вопросам безопасности Калининграда, уделяя им особое внимание. 

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 