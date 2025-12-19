Беспрозванных: Калининградская область находится под полной защитой президента

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к вопросам безопасности этого региона, уделяя им особое внимание.

«Мы находимся под полной защитой президента», - подчеркнул губернатор.

Алексей Беспрозванных добавил, что Калининградская область давно находится в состоянии постоянных провокаций со стороны недружественных соседей. При этом он отметил, что власти региона всегда готовы реагировать на них.

Он сказал, что в силу возможности решительных действий со стороны коллективного Запада и с учетом особенностей области она активно развивает морское направление, делая это вместе с федеральными коллегами.

Беспрозванных заметил, что часть товаров уже доставляется в регион не по железной дороге, а морским путем. Он добавил, что власти Калининградской области находятся в постоянном контакте с правительством России. Оно, подчеркнул губернатор, понимает потребности и готово обеспечить регион при любых сценариях.

Ранее глава Калининградской области отреагировал на высказывание Владимира Путина, где президент заявлял, что гипотетическая попытка блокады региона приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведет его на совершенно другой уровень. Путин сказал эти слова на программе «Итоги года», отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.