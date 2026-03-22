Расчеты войск беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ходе доразведки местности операторы дронов ZALA установили маршруты передвижения ДРГ противника, места их скопления и транспорт, на котором неприятель подвозил боеприпасы и живую силу.

«Получив координаты, расчет ударного БПЛА "Ланцет оперативно уничтожил пикап боевиков, а операторы FPV-дронов незамедлительно ликвидировали ДРГ противника численностью до шести человек», - заявили в военном ведомстве.

Ранее операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили сразу три пункта временного размещения противника в Харьковской области.

Украинские военные оборудовали в полуразрушенных домах склад для хранения имущества дронов и места для временного размещения. Личный состав и имущество врага были ликвидированы ударными дронами.

