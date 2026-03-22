МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Ланцета» уничтожил диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие также нанесли успешный удар по пикапу с боеприпасами и живой силой противника.
23-03-2026 17:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Расчеты войск беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ходе доразведки местности операторы дронов ZALA установили маршруты передвижения ДРГ противника, места их скопления и транспорт, на котором неприятель подвозил боеприпасы и живую силу.

«Получив координаты, расчет ударного БПЛА "Ланцет оперативно уничтожил пикап боевиков, а операторы FPV-дронов незамедлительно ликвидировали ДРГ противника численностью до шести человек», - заявили в военном ведомстве.

Ранее операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили сразу три пункта временного размещения противника в Харьковской области.

Украинские военные оборудовали в полуразрушенных домах склад для хранения имущества дронов и места для временного размещения. Личный состав и имущество врага были ликвидированы ударными дронами.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#спецоперация #ланцет #ZALA #группировка «Центр» #добропольское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 