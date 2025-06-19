Расчет «Фагота» разнес укрепленный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный пункт украинских боевиков с помощью управляемого ракетного комплекса «Фагот». Минобороны РФ показало кадры поражения цели.

Укрепленный пункт противника обнаружили в одной из лесополос на Южно-Донецком направлении. Расчет ракетного комплекса нанес по цели точный удар. В результате попадания огневая точка ВСУ была уничтожена.

Ранее российский FPV-дрон разгромил минометный расчет ВСУ на Красноармейском направлении. Замаскированную позицию боевиков обнаружили в ходе воздушной разведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.