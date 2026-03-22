КСИР сообщил о новой волне атак на военные базы США

Иранские военные сегодня, 23 марта, утром атаковали военные базы США на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По данным ведомства, поражены базы США Аль-Дафра и Виктория, а также Пятая военно-морская флотилия при помощи жидкостных ракет «Киям», твердотопливных ракет «Зульфикар» и беспилотников.

«Военная инфраструктура сионистской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве, Хайфе, поселке Гуш Дан и Ашкелоне на юге оккупированных палестинских территорий была мощно поражена управляемыми тяжелыми твердотопливными ракетами "Хайбаршакен" и "Киям" вплоть до момента попадания», - добавил КСИР.

Также уточняется, что иранские ракеты успешно уничтожают сверхсовременные системы ПВО врага. По их словам, эти атаки опровергают заявления США о разрушении ракетного и морского потенциала Исламской Республики.

Напомним, ранее в ходе бомбардировки жилого района в иранском городе Хорремабад погиб ребенок, также пострадали некоторые мирные жители.