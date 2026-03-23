Центр управления беспилотниками и энергетическая инфраструктура, работающая на нужды ВСУ, поражены в Запорожской области, сообщают военные Telegram-каналы. В Новоданиловке выявляют и уничтожают позиции ВСУ в заброшенных домах. Севернее Малой Токмачки нашим войскам удалось продвинуться к ряду укреплений противника, которые защищают трассу от Омельника до Орехова.

Дроноводы группировки войск «Восток» выжгли опорный пункт противника у села Любицкое в Запорожской области. Здесь у ВСУ центр связи, склад с боеприпасами и точки запуска беспилотников. Были. Они не давали пройти российской армии.

«Мы целым роем вылетели, ну, сровняли все с землей. Полыхало, вся лесополоса сгорела. Уничтожено было около 15 противников. Зашли штурмовики. Потом они рассказали, благодарили меня, что там ничего не осталось. Превосходно, красиво отработано», - рассказал оператор БПЛА с позывным Свобода.

Операторы дронов 36-й бригады 29-й армии гонятся за пикапами. Подвоз боеприпасов и продовольствия заканчивается чётким ударом птички. Наши парни филигранно залетают в окна домов и подвалы.

Дроноводы расчищают плацдарм для штурмовиков в Запорожской области. Группировка войск «Восток» наступает на Бойково и Зарницу. Бои идут за Любицкое, Воздвижевку, Верхнюю Терсу и Гуляйпольское - от этих сел прямые трассы на Орехов, город, где у врага крупный центр обороны. Воины-дальневосточники заходят с севера.

До полусотни дронов в сутки. Запускает только один расчет БПЛА, а их на передовой десятки. Отправляют наших «птичек» по Запорожской области. Сейчас украинские боевики пытаются наступать со стороны Орехова, но наши асы беспилотной авиации не дают.

Отразили атаку на Зализничное - у Гуляйпольского, уничтожили 10 ВСУшников. А из Самойловки неприятель хотел прорваться в Герасимовку и Заречное - села на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. 24 украинских боевика в туман ехали на мотоциклах и квадроциклах. Наша разведка об этом знала заранее, операторы дронов встречали. Диверсанты безуспешно прятались под деревьями.

«Мы со стороны поджидали их уже. Ехала техника с боеприпасами. Четко сработали. И все. Противник остался без боеприпасов, без техники», - сообщил оператор БПЛА с позывным Волга.

Всегда начеку операторы дронов-разведчиков. С воздуха ведут нашу пехоту. Они же следят за передвижениями украинских боевиков, находят технику. Координаты передают артиллеристам и операторам ударных беспилотников.

СНХ. Позывной «Ворчун», Оператор БПЛА: (( 14:48 )) «Один из крайних опорников на лесополке. Крепко, хорошо на нем укрепился противник. Мы в течение семи дней жестко совершали на него налеты. Применяли. Гранаты, другие средства поражения для того, чтобы его выкурить оттуда», - рассказал оператор БПЛА с позывным Ворчун.

«Был танкистом. Купил себе небольшой коптер, хотел видеть, что происходит вокруг на несколько километров. А потом вступил в беспилотное подразделение группировки "Восток"», - рассказал Ворчун о себе.

В лаборатории - стопки дронов. Инженеры их программируют, если нужно - ремонтируют. На 3D-принтерах печатают детали.

«Виброразвязка на дрон. К ней не хватает части. Сейчас мы ее распечатаем, установим, закрепим камеру, подвес обратно, установим на дрон и пустим его в работу. Час времени потрачу - и все», - добавил Ворчун.

Группировка «Восток» наступает и в Днепропетровской области. Формирования киевского режима теснят в Новоскелеватом, Вольном, Коломийцах, Тихом, Великомихайловке и Подгавриловке. Операторы дронов держат под контролем трассы, которые ведут в Покровское, где у ВСУ логистический узел.