Путин: добыча полезных ископаемых в России выросла на 0,5% в январе

Глава государства также оценил спад ВВП страны в январе.
Игнат Далакян 23-03-2026 13:22
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о росте добычи полезных ископаемых в январе. 

«Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%», - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

При этом глава государства указал на то, что ВВП страны в первом месяце 2026 года оказался на 2,1% ниже показателя годичной давности. А промышленное производство, в свою очередь, сократилось на 0,8%.

Ранее Владимир Путин заявлял о росте мировых цен на нефть. По словам российского президента, конфликт на Ближнем Востоке привел к срыву поставок нефти и газа, что бьет по всей системе международных экономических отношений.

