МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы разнесли технику ВСУ на Добропольском направлении

Морпехи 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» атаковали бронеавтомобиль, микроавтобус и робототехнический комплекс боевиков.
12-03-2026 06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы уничтожили технику украинских боевиков на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по целям наносили морпехи 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр».

«(Бойцы ВС РФ - Прим. ред.) обнаружили и уничтожили микроавтобус и замаскированный бронеавтомобиль вместе с живой силой противника. Кроме того, удар был нанесен по робототехническому комплексу противника, который перевозил емкости с топливом (для боевиков ВСУ - Прим. ред.)», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вскрыли позиции ВСУ под Запорожьем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Дроноводы #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 