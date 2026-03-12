Дроноводы разнесли технику ВСУ на Добропольском направлении

Российские дроноводы уничтожили технику украинских боевиков на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по целям наносили морпехи 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр».

«(Бойцы ВС РФ - Прим. ред.) обнаружили и уничтожили микроавтобус и замаскированный бронеавтомобиль вместе с живой силой противника. Кроме того, удар был нанесен по робототехническому комплексу противника, который перевозил емкости с топливом (для боевиков ВСУ - Прим. ред.)», - говорится в сводке оборонного ведомства.