Россиянам раскрыли схемы обхода мошенниками самозапрета на кредиты

Мошенники не могут обойти самозапрет на оформление кредитов, рассказал RT доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко. Но они могут получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

Кроме того, преступники могут заставить человека самостоятельно снять самозапрет, предупредил он. Для этого они будут использовать обман, шантаж или угрозы.

Специалист объяснил, что схема мошенничества выглядит следующим образом. Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками портала «Госуслуги», банка или органов власти. Они сообщают, что самозапрет установлен неправильно или что от имени жертвы подана заявка на кредит. Кроме того, они могут говорить о ложной задолженности, проблемах с налоговой службой или противоправных действиях, якобы совершенных от имени жертвы.

Злоумышленники всегда торопят и побуждают действовать немедленно, подчеркнул Щербаченко. Он добавил, что ни органы власти, ни банки, ни портал «Госуслуги» не просят пользователей снимать самозапрет на кредиты. Это исключительно решение самого человека. Любые требования снять самозапрет незаконны, и любого, кто предлагает это сделать, можно считать мошенником.

Если вам позвонили и попросили снять самозапрет, положите трубку, посоветовал специалист. Не разбирайтесь с незнакомцами, если вам сообщили о нарушениях налогового законодательства, обратитесь в ФНС по телефону горячей линии или лично. Если вам говорят, что кто-то подал заявку на кредит от вашего имени, положите трубку и обратитесь в банк по телефону, указанному на обратной стороне карты. В непонятной ситуации сделайте паузу, не торопитесь и посоветуйтесь с близким человеком, заключил эксперт.

