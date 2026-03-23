Энергетический кризис стран Евросоюза, который накрыл Европу, формировался десятилетиями, и власти стран-членов объединения сами оказались в этом виноваты. Об этом в беседе с RT рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, европейцы десятилетиями увлекались такими вопросами, как альтернативные источники топлива и «зеленая» повестка. В результате они оказались попросту не готовы к тем сложностям, которые появились после блокировки Ормузского пролива.

«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», - подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что начало боевых действий на Ближнем Востоке лишь обнажило эти проблемы, став спусковым крючком. Ранее СМИ уже писали об истощении запасов энергоресурсов в ЕС и Великобритании.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в Европе в течение трех недель.