Лихачев: энергетический кризис в Европе формировался десятилетиями

Причиной стала непродуманная политика местных властей.
Константин Денисов 23-03-2026 13:20
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Энергетический кризис стран Евросоюза, который накрыл Европу, формировался десятилетиями, и власти стран-членов объединения сами оказались в этом виноваты. Об этом в беседе с RT рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, европейцы десятилетиями увлекались такими вопросами, как альтернативные источники топлива и «зеленая» повестка. В результате они оказались попросту не готовы к тем сложностям, которые появились после блокировки Ормузского пролива.

«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», - подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что начало боевых действий на Ближнем Востоке лишь обнажило эти проблемы, став спусковым крючком. Ранее СМИ уже писали об истощении запасов энергоресурсов в ЕС и Великобритании.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в Европе в течение трех недель.

#в стране и мире #ЕС #Росатом #Алексей Лихачев #энергоресурсы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
