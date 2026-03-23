Появились кадры боев за Потаповку в Сумской области

Закрепившись в селе, военнослужащие провели зачистку зданий и подвальных помещений.
23-03-2026 12:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за Потаповку в Сумской области. Подразделения группировки войск «Север» накануне установили контроль над населенным пунктом в ходе наступательных действий.

На опубликованном видео видно, как ударные дроны атакуют замаскированную бронетехнику противника. Также зафиксированы мощные взрывы в лесополосе, где, предположительно, находились укрытия и позиции ВСУ.

С воздуха показаны удары по укреплениям среди деревьев - после попаданий возникают крупные очаги огня. На других кадрах видно задымление в застройке - удары наносятся по объектам, расположенным вблизи домов и хозяйственных построек.

По информации Минобороны, перед началом штурма военные подавили активность вражеских беспилотников. После этого расчеты БПЛА и артиллерии нанесли удары по позициям и подходящим резервам противника.

Затем штурмовые подразделения закрепились в населенном пункте и провели зачистку зданий и подвальных помещений. В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Север» продолжают продвижение, вытесняя противника от государственной границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Север #сумская область #Потаповка
