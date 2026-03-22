ВС России ударили по обеспечивающим ВСУ объектам ТЭК Украины

Российская армия поразила объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в сводке за 22 марта.

Кроме того, ВС России нанесли удары по местам подготовки и запуска дальних беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах.

Эти боевые задачи выполняли экипажи оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, подразделения ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил РФ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за последнюю неделю нанесли один массированный и шесть групповых авиаударов в ответ на украинские атаки на гражданские объекты в России. В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также элементы топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, задействованные ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.