«Град» морпехов ликвидировал дроноводов ВСУ на Добропольском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделали военнослужащие артиллерийского дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» при помощи РСЗО «Град».

Местонахождение неприятельских дроноводов вычислили операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. Уточнив координаты, их передали артиллеристам.

Удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами наносился на Добропольском направлении. Российское оборонное ведомство уточнило, что результативность стрельбы подтвердили данные объективного контроля.

Ранее сообщалось, что расчет «Торнадо-С» залпом уничтожил места размещения боевиков ВСУ в Запорожской области. Удар наносился высокоточными 300-миллиметровыми реактивными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.