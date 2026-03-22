Некоторые из самых ярых европейских критиков премьер-министра Венгрии опасаются, что лидеры ЕС попали в его ловушку, пишет Politico. Ее Виктор Орбан тщательно расставил на заключительном этапе напряженной борьбы на парламентских выборах, утверждает издание.

В Европе опасаются, что лидеры ЕС непреднамеренно повысили шансы Орбана на победу. Они объединились против него и позволили ему представить себя на родине как единственного человека, способного защитить венгерские интересы, говорится в статье. Эксперты газеты говорят, что это излюбленный стереотип Орбана.

Все четыре предыдущие избирательные кампании премьера строились вокруг идеи о том, что Венгрия сталкивается с мрачной и опасной внешней угрозой, говорится в статье. А он представлял себя человеком судьбы - единственным, кто способен защитить осажденную страну, окруженную коварными врагами. Этими врагами были самые разные безликие финансовые магнаты, международные институты, транснациональные левые элиты и всегда Европейский союз.

ЕС следовало дождаться результатов выборов в Венгрии 12 апреля, заявила французский депутат Европарламента Хлоэ Ридель. Европейцам следовало избежать конфронтации по поводу украинского кредита, отложить столкновение и «не позволить ему получить то, чего он явно хотел», добавила она.

Ридель является ярым критиком Орбана и утверждает, что если он одержит еще одну победу на выборах в следующем месяце, то Брюссель должен приостановить выделение Венгрии всех средств в качестве наказания за отступление от демократических принципов. Кроме того, она предлагает рассмотреть крайнюю меру - лишение Венгрии под руководством Орбана права голоса в ЕС.

Но пока она считает лучшим помолчать, чтобы «не подыгрывать предвыборному сценарию Орбана». По мнению евродепутата, противостояние дает возможность премьеру Венгрии активизировать свою электоральную базу, сплотить избирателей вокруг флага и, возможно, убедить колеблющихся избирателей проголосовать за «Фидес».

В пятницу на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обрушилась критика из-за его отказа поддержать на саммите пакет финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд. Орбан заявил, что не готов дать согласие до тех пор, пока не будут возобновлены поставки российской нефти через трубопровод «Дружба». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что ранее никогда не слышал столь резких заявлений в адрес какого-либо из руководителей ЕС.