Герой РФ Ивикеев: при штурме Красноармейска бойцы помогали мирным жителям

Герой России, младший сержант Владислав Ивикеев, командир мотострелкового отделения 506-го гвардейского полка группировки войск «Центр», рассказал, как его штурмовая группа в ходе освобождения Красноармейска помогала мирным жителям. Речь шла об оказании медицинской помощи и выдаче провизии. Об этом он сообщил в видео, предоставленном МО РФ.

«Мирное население, если им нужна была медицинская помощь, мы им помогали, оказывали и помогали, чем могли. Нам "птичками" доставляли провизию, потому что там другими путями никак нельзя было доставить. Прилетала "птичка" и сбрасывала нам еду, воду», - сказал он.

Это была первая боевая задача Ивикеева, и она оказалась сложной. Именно его подразделение развернуло российский флаг на центральной площади Красноармейска после закрепления в городе. Бойцы заходили в город ночью при поддержке разведывательных беспилотников, которые помогали ориентироваться и корректировали маршрут.

Ивикеев отметил, что его группа одной из первых закрепилась в городе, после чего бойцы действовали в тылу противника как ДРГ. Они передвигались небольшими группами, выявляли позиции ВСУ и передавали координаты для ударов артиллерии и операторам FPV-дронов. Противник находился буквально рядом, что делало такие выходы особенно опасными.

По словам Ивикеева, противник был хорошо подготовлен к обороне и активно использовал беспилотники, что осложняло продвижение. Несмотря на это, российские подразделения последовательно занимали позиции, закреплялись и продвигались дальше.

В ходе боев украинские формирования нередко оставляли позиции, бросая технику и вооружение. Огневую поддержку штурмовым подразделениям оказывали артиллерия, танки и расчеты беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.