Каллас не удалось вернуть в Брюссель врага фон дер Ляйен

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потерпела неудачу в попытках вернуть главного противника руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюссель. Об этом сообщила газета Politico.

Уточняется, что речь идет об экс-руководителе аппарата председателя ЕК Мартине Зельмайре, который занимает должность посла Евросоюза в Ватикане. Политик отказался занимать должность заместителя Каллас.

Таким образом, она попыталась укрепить свое влияние в Брюсселе. Однако, как отмечает газета, Зельмайр мог бы стать опасным как для фон дер Ляйен, так и для самой Каллас.



Зельмайр занимал пост руководителя канцелярии при прежнем руководителе ЕК Жан-Клоде Юнкере. Когда фон дер Ляйен пришла к власти, он «пришел в немилость» и был уволен.

Ранее сообщалось, что нынешняя глава дипломатии ЕС проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть в Евросоюзе.