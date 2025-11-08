МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Каллас не удалось вернуть в Брюссель врага фон дер Ляйен

Предполагалось, что Зельмайр станет инструментом в руках Каллас по усилению ее влияния.
Глеб Владовский 2025-11-08 10:57:43
© Фото: IMAGO Philip Reynaers Globallookpress

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потерпела неудачу в попытках вернуть главного противника руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюссель. Об этом сообщила газета Politico.

Уточняется, что речь идет об экс-руководителе аппарата председателя ЕК Мартине Зельмайре, который занимает должность посла Евросоюза в Ватикане. Политик отказался занимать должность заместителя Каллас.

Таким образом, она попыталась укрепить свое влияние в Брюсселе. Однако, как отмечает газета, Зельмайр мог бы стать опасным как для фон дер Ляйен, так и для самой Каллас.

Зельмайр занимал пост руководителя канцелярии при прежнем руководителе ЕК Жан-Клоде Юнкере. Когда фон дер Ляйен пришла к власти, он «пришел в немилость» и был уволен.

Ранее сообщалось, что нынешняя глава дипломатии ЕС проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть в Евросоюзе.

