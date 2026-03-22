МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава полиции Ирана сообщил о готовности помочь ЕС отстоять Гренландию

Генерал обратился на митинге к европейским лидерам.
Владимир Рубанов 22-03-2026 09:52
© Фото: Emma Wallskog Keystone Press Agency, Global Look Press

Начальник полиции Ирана генерал Реза Радан заявил, что Тегеран готов помочь европейским странам в защите интересов Гренландии. Об этом сообщило иранское телевидение.

На митинге, который прошел на центральной площади Тегерана Вали-Аср, генерал обратился к европейским лидерам. Он отметил, что если европейские страны не могут самостоятельно обеспечить безопасность Гренландии, они могут обратиться за помощью к Ирану.

«Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», - сказал Реза Радан. 

США предпринимают усилия по установлению контроля над Гренландией. В начале марта заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой относительно этой инициативы. По его словам, обсуждение ведется по альтернативным каналам.

Министр энергетики США Крис Райт 18 февраля отметил, что для президента Дональда Трампа ключевым аспектом интереса к Гренландии является обеспечение национальной безопасности, а не освоение ее природных ресурсов, включая редкоземельные элементы и энергетические запасы.

Дания готовилась к возможному нападению США в январе 2026 года, сообщалось ранее. Вооруженные силы страны проводили учения НАТО, но их цель была в сдерживании США. В Гренландию отправили военный контингент и взрывчатку для разрушения аэропортов. Также туда доставили донорскую кровь для помощи раненым.

#в стране и мире #сша #Европа #Ближний Восток #Иран #Гренландия #Дания #военный конфликт
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 