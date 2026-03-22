Глава полиции Ирана сообщил о готовности помочь ЕС отстоять Гренландию

Начальник полиции Ирана генерал Реза Радан заявил, что Тегеран готов помочь европейским странам в защите интересов Гренландии. Об этом сообщило иранское телевидение.

На митинге, который прошел на центральной площади Тегерана Вали-Аср, генерал обратился к европейским лидерам. Он отметил, что если европейские страны не могут самостоятельно обеспечить безопасность Гренландии, они могут обратиться за помощью к Ирану.

«Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», - сказал Реза Радан.

США предпринимают усилия по установлению контроля над Гренландией. В начале марта заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Вашингтон сохраняет оптимистичный настрой относительно этой инициативы. По его словам, обсуждение ведется по альтернативным каналам.

Министр энергетики США Крис Райт 18 февраля отметил, что для президента Дональда Трампа ключевым аспектом интереса к Гренландии является обеспечение национальной безопасности, а не освоение ее природных ресурсов, включая редкоземельные элементы и энергетические запасы.

Дания готовилась к возможному нападению США в январе 2026 года, сообщалось ранее. Вооруженные силы страны проводили учения НАТО, но их цель была в сдерживании США. В Гренландию отправили военный контингент и взрывчатку для разрушения аэропортов. Также туда доставили донорскую кровь для помощи раненым.