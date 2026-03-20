DR: Дания была готова к отражению атаки США из-за Гренландии в январе

Дания готовилась к отражению нападения США в январе 2026 года, когда кризис вокруг Гренландии достиг острой фазы. Об этом сообщил телеканал Danmarks Radio, ссылаясь на источники.

«Политическое руководство, вооруженные силы и аппарат безопасности Дании решили "сыграть в эту игру», - сказано в материале.

Хотя действия вооруженных сил королевства представлялись как военные учения НАТО, главная цель операции состояла в сдерживании США. В Гренландию отправили военный контингент, завезли взрывчатку для выведения из строя посадочных полос аэропортов в Нууке и Кангерлуссуаке. Кроме того, доставили донорскую кровь для спасения раненых, пишет RT.

Телеканал отмечает, что гренландский кризис укрепил связи Дании со своими европейскими союзниками. После избрания Дональда Трампа президентом США Дания обратилась к Франции, Германии и скандинавским соседям для создания европейского альянса по защите Содружества (Дании, Гренландии и Фарерских островов).

Они стремились избежать эскалации. В случае американского нападения они также готовились оказать сопротивление.

Трамп ранее в шутку предложил присоединить Гренландию и Венесуэлу к Соединенным Штатам. Глава Белого дома заверил, что его администрация не собирается вторгаться в Гренландию, а собирается ее купить. Потом он добавил, что у него никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом.