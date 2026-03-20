МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

DR: Дания была готова к отражению атаки США из-за Гренландии в январе

В Гренландию отправили военный контингент, завезли взрывчатку для выведения из строя посадочных полос аэропортов в Нууке и Кангерлуссуаке и доставили донорскую кровь для спасения раненых.
Дарья Ситникова 20-03-2026 00:36
© Фото: Olaf Krüger, imageBROKER.com, Global Look Press

Дания готовилась к отражению нападения США в январе 2026 года, когда кризис вокруг Гренландии достиг острой фазы. Об этом сообщил телеканал Danmarks Radio, ссылаясь на источники.

«Политическое руководство, вооруженные силы и аппарат безопасности Дании решили "сыграть в эту игру», - сказано в материале.

Хотя действия вооруженных сил королевства представлялись как военные учения НАТО, главная цель операции состояла в сдерживании США. В Гренландию отправили военный контингент, завезли взрывчатку для выведения из строя посадочных полос аэропортов в Нууке и Кангерлуссуаке. Кроме того, доставили донорскую кровь для спасения раненых, пишет RT.

Телеканал отмечает, что гренландский кризис укрепил связи Дании со своими европейскими союзниками. После избрания Дональда Трампа президентом США Дания обратилась к Франции, Германии и скандинавским соседям для создания европейского альянса по защите Содружества (Дании, Гренландии и Фарерских островов).

Они стремились избежать эскалации. В случае американского нападения они также готовились оказать сопротивление.

Трамп ранее в шутку предложил присоединить Гренландию и Венесуэлу к Соединенным Штатам. Глава Белого дома заверил, что его администрация не собирается вторгаться в Гренландию, а собирается ее купить. Потом он добавил, что у него никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом.

#защита #сша #Трамп #Гренландия #Дания #нападение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 