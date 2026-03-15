Фидан заявил о «последнем предупреждении» арабских стран Ирану

В странах Персидского залива могут произойти значительные изменения в вопросах обороны и межгосударственного взаимодействия, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после своего визита в регион. По его словам, их можно рассматривать как своего рода «последнее предупреждение» для Тегерана.

Министр подчеркнул, что страны региона могут открыть для себя новые направления в оборонной промышленности после завершения конфликта. При соблюдении определенных условий они могут сосредоточиться на развитии экономического сотрудничества.

Иран, в свою очередь, может выдвинуть требования относительно американских военных баз в Персидском заливе. Важным аспектом остается контроль над транзитом через Ормузский пролив, через который проходят нефть и газ в Китай, Европу, Южную Корею, Японию и Индию.

Фидан отметил, что страны Персидского залива сталкиваются с интенсивными атаками со стороны Ирана. Они задаются вопросом, почему Тегеран выбрал их в качестве мишени в этом конфликте. По словам главы МИД, страны региона утверждают, что не имеют отношения к началу войны и должны ответить на эти атаки. Они также указывают на то, что Иран целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и экономические объекты, помимо военных баз.

Министр добавил, что вопрос иранских атак стал центральным на министерском совещании в Эр-Рияде. На этом заседании страны Персидского залива выразили свое недовольство текущей ситуацией. Они предупредили, что будут вынуждены принять меры в ответ на действия Ирана. Фидан отметил, что недавние крупные удары значительно повысили риски для региона.

До этого Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников иранского посольства персонами нон грата и потребовала их немедленного выезда из страны. Королевство оповестило военного атташе Тегерана, его ассистента и еще троих дипломатических работников о необходимости покинуть страну в течение суток.