Число пострадавших в израильском Араде выросло до 88 человек

Число пострадавших при обстреле израильского города Арад выросло до 88 человек. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Уточняется, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь десятки медиков.

Ранее сообщалось, что как минимум 64 человека получили ранения в ходе обстрела со стороны Ирана. Israel Hayom пишет, что среди раненых - пятилетняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В «Маген Давид Адом» заявили, что всех пострадавших эвакуировали с места происшествия. В настоящее время нет информации о погибших или пропавших.

Экстренные службы подтвердили, что три здания получили повреждения от удара Ирана. На четвертом этаже одного из них произошло возгорание.