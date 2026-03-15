Число пострадавших в израильском Араде выросло до 88 человек

По заявлению национальной службы скорой помощи, 10 человек - в тяжелом состоянии.
Сергей Дьячкин 22-03-2026 04:05
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Число пострадавших при обстреле израильского города Арад выросло до 88 человек. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Уточняется, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь десятки медиков.

Ранее сообщалось, что как минимум 64 человека получили ранения в ходе обстрела со стороны Ирана. Israel Hayom пишет, что среди раненых - пятилетняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В «Маген Давид Адом» заявили, что всех пострадавших эвакуировали с места происшествия. В настоящее время нет информации о погибших или пропавших.

Экстренные службы подтвердили, что три здания получили повреждения от удара Ирана. На четвертом этаже одного из них произошло возгорание.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #военный конфликт #ракетный удар #Скорая помощь #экстренные службы
