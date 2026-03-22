В Израиле заявили, что при ракетном обстреле Арада пострадали 64 человека

64 человека получили ранения в ходе обстрела израильского Арада со стороны Ирана. Об этом сообщили в службе скорой помощи.

Пострадавшим оказывают помощь десятки медиков. Israel Hayom пишет, что среди раненых - пятилетняя девочка. Она находится в тяжелом состоянии.

В «Маген Давид Адом», национальной службе скорой помощи, заявили, что всех пострадавших эвакуировали с места происшествия. В настоящее время нет информации о пропавших без вести или погибших.

Экстренные службы подтвердили, что три здания получили повреждения от удара иранских ВС. На четвертом этаже одного из них произошло возгорание.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что с начала ближневосточного конфликта ВС США нанесли удары по более чем 8000 целям в Иране, включая 130 кораблей. Он назвал это крупнейшим уничтожением военно-морских сил за три недели со времен Второй мировой войны. Купер также добавил, что «ВВС США сохраняют превосходство в небе над Ираном и совершили более 8000 боевых вылетов».